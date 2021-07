Cuelgan cuerpos en puente, temen que sean de otros policías; ¿Los niños son más propensos a contagiarse de la variante Delta COVID?; estas y 8 noticias más importantes de hoy 04 de julio de 2021

Bienvenido a este producto de periódico AM, a partir de ahora recibirás esta notificación directo en tu navegador mobile o escritorio para enterarte de lo más importante en León, Guanajuato y México, además de lo más visto en nuestro sitio.

Autoridades de Zacatecas dieron a conocer que sobre el puente principal dejaron colgados dos cuerpos, hechos que movilizaron a decenas de elementos, pues en las últimas semanas la inseguridad ha ido a la alza en esta región del país. Fue en la carretera federal 45 y 54, donde automovilistas reportaron que había dos cuerpos colgados, lo que prendió los focos rojos ante este hecho de inseguridad que sin duda llamó la atención también de los medios nacionales.

Durante la mañanera de AMLO, el periodista Jorge Ramos cuestionó la estrategia de seguridad ante la ola de crímenes y de ‘abrazos, no balazos’, ante ello, el presidente del país reconoció que el tema no es fácil. "Después de un año hay resultados en cuestión de Seguridad, pero muy negativos. Su gobierno está en camino a convertirse el más violento en la historia moderna de México, más de 86 mil muertos hasta el momento en que usted tomó la presidente", cuestionó el periodista a AMLO. En ese momento, López Obrador respondió y reconoció que no ha sido fácil destacando también que es un problemas de administraciones pasadas.

Ricardo Anaya, criticó la Consulta Popular, liderada por el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentando que se trataba de un “engaño”. Mediante redes sociales el excadidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), destacó los recursos económicos que serán utilizados para la consulta del próximo 1 de agosto. "Con 500 millones se comprarían más de un millón de vacunas COVID… Se podrían construir 67 nuevas escuelas primarias, dos universidades o 25 unidades deportivas; alcanzarían para becar con 2 mil pesos mensuales, por un año, a 20 mil 833 estudiantes”, expresó el panista.

México se convertirá en el primer país de Norteamérica en desarrollar la vacuna contra Covid-19 Sputnik V de origen ruso. Este primer lote será de prueba y se realizará en conjunto con el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF) y la empresa farmacéutica mexicana Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX). Mediante un comunicado emitido por el RDIF, se destacó que México se había convertido también en el “primer país de América del Norte que registró el Sputnik V y lanzó la producción del Vacuna rusa”.

A pesar de que los estudios realizados señalan que los niños no son susceptibles a Covid-19, las mutaciones de este virus, como es la variante Delta, ha preocupado a los especialistas. Las primeras razones de temer a estos contagios de la variante Delta en niños es debido a la nula vacunación contra Covid-19 y al próximo regreso a clases de forma presencial, que en algunas zonas de México con semáforo epidemiológico color verde ya se están implementado.

