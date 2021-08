Nuevo León.- Debido a los contagios de la tercera ola por COVID, empresas han tenido que enviar a sus trabajadores a cuarentena.

Tras un caso positivo, según relatan los empleadores, también tienen que enviar a casa a trabajadores que tuvieron contacto con el contagiado.

Álvaro García, vicepresidente de Recursos Humanos de Grupo Prodensa, describió que tras venir de varios meses en proceso de normalización, en el último mes las empresas están padeciendo de mayores ausencias.

Te puede interesar: COVID sigue atacando a niños: reportan muerte de un menor de 9 años en Sinaloa

García, quien también es director del Comité Laboral Nacional de Index -organismo que aglutina al sector manufacturero y maquilador-, añadió que esta situación se ha acentuado en las últimas semanas, en las que ha llegado el empleado informándoles que alguien en su casa dio positivo a COVID-19, y como los protocolos son muy estrictos tienen que aislarlos.

Refirió que el año pasado, en el peor pico de contagios o sospechosos, los empleados en casa no llegaban al 10% y ahora sí se observa en muchas empresas e incluso en algunos caso se supera.

Nos confirman que su esposa, su esposo, sus hijos, que están bajo el mismo techo, dieron positivo, aunque el trabajador no haya dado positivo, se va a casa y no le podemos decir 'no te pago', pero esto sí es un problema, sobre todo en áreas de operación y manufactura. Hay varias modalidades, algunos se van con pago porque no tienen incapacidad".