COVID México: Ataca simpatizante de Morena a fifís que se quejan de esperar por vacuna

CDMX.- Antonio Attolini Murra, simpatizante y exfuncionario de Morena, criticó a los "fifís" que se quejaron de esperar en el Sol por una vacuna contra el COVID.

Aunque el simpatizante de Morena no dirigió el mensaje a alguna persona, este lunes el académico Sergio Aguayo estuvo narrando en Twitter los contratiempos de las brigadas de vacunación en la Ciudad de México.

Ante ello, Antonio Attolini Murra respondió a las críticas: "Los fifís que están tuiteando, que les pega mucho el sol, qué hay mucha gente, que están en la calle y que les molesta esperar...".

Buenas tardes y bienvenidos a su primer contacto con la salud pública, con el pueblo. Aquí no se les pide tarjeta de crédito para gozar de salud".

Sin embargo, usuarios de redes sociales respondieron tajantemente a Antonio Attolini Murra que nadie desea que un adulto mayor espere durante horas en el Sol por una vacuna.

No seas simple, mi papá es derechohabiente del IMSS y lo mínimo que espero del proceso de vacunación es una vacuna de calidad y que le asignen una cita en un día determinado, no un rango de horas. Son adultos mayores no vacas", le respondió Víctor Rodríguez a Attolini Murra.