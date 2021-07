CDMX.- Este martes México volvió a registrar la cifra más alta de contagios COVID de los últimos cinco meses.

La Secretaría de Salud reportó 13 mil 853 contagios de Coronavirus, cifra que no se registrada desde el 31 de enero. En casos acumulados suman 2 millones 678 mil 297 desde el inicio de la pandemia.

Además se reportaron 341 muertos más, sumando 236 mil 810 en total.

Los estados que más contagios acumulados registran de SARS-CoV-2 se encuentran principalmente en el centro o bajío de México.

Este martes, el subsecretario de salud Hugo López-Gatell informó que no habrá cierres absolutas a pesar de la tercera ola COVID. Incluso aunque los estados estén en semáforo rojo.

Hay actividades públicas, en particular la educación que no serán sujetas al cierre en el mismo contexto que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo y entonces ahora no debe extrañar que haya espacios públicos abiertos, aun con el crecimiento epidemia, pero lo que sí es muy importante es que las distintas medidas de seguridad sanitaria se cumplan a cabalidad", señaló.