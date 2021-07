Monterrey.- La reapertura económica, las reuniones, los viajes de vacaciones, el regreso presencial a las oficinas, el uso de transporte y las nuevas variantes de COVID-19 conforman una "tormenta perfecta" en la tercera ola de contagios, coinciden expertos.

Ante el alza de contagios en los jóvenes de 19 a 44 años de edad, considerado el nuevo grupo vulnerable al coronavirus, especialistas en COVID-19 exhortan a no bajar la guardia y ser más rigurosos en la prevención de contagios.

Al haber cambiado el semáforo y abrir un poco más los restaurantes y bares, los jóvenes deseos de reunirse, lo hicieron", expresó Abelardo Elizondo, jefe de la Sección de Neumología de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax.

"Si a eso le agregamos la variante Delta que es más contagiosa, todo esto ha traído la tormenta perfecta: aumento de la movilidad, apertura de lugares con mayor aforo, la presencia de graduaciones, fiestas y vacaciones".

Y aunque muchos de los casos de contagio en jóvenes pueden atenderse desde casa de manera ambulatoria, también hay riesgo de hospitalización, subrayó Michel Martínez, jefe de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica de TecSalud.

"Estamos viendo no la misma cantidad de casos (en hospital), pero lo que vemos en los jóvenes de 30 a 50 años es que hay una mayor movilidad y antes en los adultos mayores su movilidad era reducida", comparó.

"Los jóvenes son gente que tiene que salir a trabajar, conviven en oficinas, a la hora de la comida, comparten trayectos, comparten la movilidad en autobuses, metro, taxi; por eso están más expuestos."

Desprotegidos

La Secretaría de Salud Estatal anunció hace unos días que en la tercera ola, las personas de 19 y 44 años representan el 66.5% de los nuevos contagios.

Al mismo tiempo, es el grupo que aún no recibe la vacuna, pues la mayoría de las personas de 40 a 49 apenas tienen una dosis y este fin de semana recibió la segunda.

"¿Por qué el desplazamiento? Principalmente por la vacunación. Lo que no habíamos visto antes es gente joven de apenas 35 años. En los jóvenes se ha visto factores de riesgo, principalmente obesidad", dijo Martínez.

Estamos viendo que (el COVID-19) está afectando a jóvenes que son diabéticos, obesos, hipertensos o que tienen otra comorbilidad. También hemos internado jóvenes que no tenían ningún factor de riesgo".

Hay dos aspectos culturales en los jóvenes que ayudan en el alza de contagios: rechazo a la vacunación y una falsa confianza ante el virus, especialmente si ya tuvieron COVID-19, destacó Martínez.

Sin embargo, después de pasar el umbral de 90 días de la enfermedad, apuntó, las personas son susceptibles a una reinfección.

El infectólogo Javier Ramos Jiménez, miembro de IDSA (Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América, por sus siglas en inglés), coincidió con Martínez.

"El joven no le da valor al riesgo del virus y son de los primeros que cuando se relajaron las medidas han abusado: han ido a antros, a fiestas clandestinas donde no se respeta el distanciamiento. Pensaron que ellos no les iba a afectar", resaltó.

Las medidas de prevención de infecciones son clave para evitar contagios, insistieron los especialistas, como el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social.

Y ante cualquier síntoma, realizarse una prueba y mantenerse en cuarentena. También exhortan a tener confianza en la vacuna y evitar viajes y reuniones.

