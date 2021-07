Por COVID en México murieron 696 diario por COVID en 2020, reportó el Inegi, una cifra mayor a la que reportó la Secretaría de Salud.

El total de víctimas fue de 201 mil 163 muertos, un 35% más que la que informó la Secretaría de Salud.

La revelación aparece mientras arrecia una tercera ola de contagios del virus y presiona la ocupación hospitalaria en 19 entidades del País.

Conforme el Inegi, el Covid-19 representó 18.5 por ciento del total de decesos en México durante 2020 y se convirtió en la principal causa de muerte entre los hombres en México, con 129 mil 329 decesos, por encima de enfermedades del corazón, diabetes, cáncer y homicidios.

En el caso de las mujeres ocupó el tercer lugar, con 71 mil 829 decesos.

De manera global en México, las enfermedades del corazón ocuparon el primer lugar como causa de muerte y la diabetes el tercer lugar; en ambos casos su crecimiento fue de 70 por ciento de casos respecto a 2019. Un crecimiento oculto en medio de la pandemia.

Los datos del Inegi confirman el subregistro oficial y aparecen en el contexto de la tercera ola que en la Zona Metropolitana del Valle de México superó ya el "escenario más drástico" previsto para el actual repunte.



Ayer, en la metrópoli había 3 mil 987 camas ocupadas, 487 más de las 3 mil 500 que estableció el Gobierno de la CDMX como la proyección más alta que alcanzaría este indicador para agosto.

Según los cambios en el semáforo epidemiológico, la capacidad de camas es uno de los principales indicadores para medir el manejo de la emergencia sanitaria.

En tanto, el Estado de México alcanzó ya el 50 por ciento de ocupación hospitalaria, por primera vez en más de 5 meses.

A nivel nacional, otros estados que registran saturación hospitalaria con niveles superiores al 70 por ciento son Nayarit, Colima y Durango; mientras que Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Hidalgo y Veracruz rondan esa cifra.

Gustavo Olaiz, coordinador del Centro de Investigación, Políticas y Salud de la UNAM, apeló al crecimiento del programa de pruebas y aislamiento de casos con las más agresivas cepas.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a quienes se oponen al regreso a clases y sostuvo que él ve indispensable reanudarlas por el bien de los niños.

Hay como una postura a que no haya clases, no sé si consciente o inconscientemente, de manera deliberada, por intereses o por desconocimiento del daño que se causa al no tener clases presenciales... yo voy a dar este debate, no me importa que la mayoría esté pensando en no regresar. Yo voy a sostener de que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños".