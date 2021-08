Ciudad de México.- A menos de dos semanas de que arranque el ciclo escolar 2021-2022, en los estados priva la incertidumbre sobre el regreso a clases presenciales.

Mientras el Gobierno federal presiona, en pleno pico de la tercera ola, los protocolos provocan dudas entre la comunidad escolar, los insumos no han sido entregados, padres de familia externan temor y un sector del magisterio se opone a volver a las aulas, lo que ha orillado a estados a cuestionar el retorno.

Requisitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la carta responsiva, con la que padres autorizan la asistencia de sus hijos a las aulas, han sido descalificados por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador.

La semana pasada, se realizó una reunión entre la titular de la SEP, Delfina Gómez y gobernadores. En tres estados, la balanza se inclina por continuar la enseñanza a distancia, debido a las voces que se han alzado por el “no”.

En Nuevo León, en una reunión con el gobernador Jaime Rodríguez a la que se vincularon por vía virtual 889 representantes de educación básica, el 99% votó por que no se volviera a las escuelas el próximo 30 de agosto.

El fin de semana, el gobernador de Hidalgo, el priísta Omar Fayad, alertó por el incremento de contagios en la entidad.

En este contexto, advirtió que el regreso a los planteles no se realizará hasta que las condiciones sanitarias lo permitan.

En tanto, el mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que debido a las cifras de contagio, no hay condiciones para la vuelta a escuelas.

En nueve estados -BCS, Colima, Guerrero, Nayarit, SLP, Tamaulipas, Oaxaca, Puebla y Quintana Roo- las autoridades locales dudan del regreso.

Se dividen SNTE y CNTE

El SNTE se ha pronunciado a favor de que docentes retornen a las aulas.

Pero la CNTE, que aglutina al magisterio en Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, ha expresado un rotundo no al retorto a los salones

El Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE en Lucha, otro brazo disidente al sindicato, advirtió que el regreso sólo será bajo condiciones de seguridad y sin riesgos. El dirigente de esta organización, Antonio Castro, indicó que evalúan las condiciones de los planteles.

Informó que también exigen la dotación de materiales de limpieza, sanitización, termómetros e insumos, mismos que no han sido proporcionados.

Tenemos que tenerlo bien al 100%. Si no se cumplen estas condiciones, no hay regreso a clases”, apuntó.

Urgen frenar regreso

La oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a las secretarías de Educación Pública y de Salud a frenar y posponer el regreso a clases programado para el próximo 30 agosto ante el repunte de contagios por COVID-19 entre menores y jóvenes, así como privilegiar la compra de la vacuna para este sector de la población.

El senador del PRI, Manuel Añorve Baños, calificó como un despropósito de AMLO decir que “llueve, truene o relampaguee” los niños van a regresar a clases, cuando hay miles de escuelas que ni siquiera tienen agua y en pleno pico de la peor ola del COVID.

Por su parte la secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, expuso que la postura de ese partido es que “ni el presidente López Obrador ni la secretaria de Educación, Delfina Gómez pueden poner en riesgo la salud y la vida de casi 30 millones de niños, adolescentes”.

En entrevista en el Senado, rechazó la afirmación presidencial relativa a que los niños, niñas y adolescentes deben correr riesgos para asistir a la escuela, ya que esos riesgos significan contagios y muertes que pueden evitarse.

La bancada del Partido Acción Nacional calificó de incongruente y criminal la decisión presidencial del regreso presencial a clases en medio de la tercera ola de la pandemia

Erandi Bermúdez, senador del PAN, indicó que hay una total incongruencia de parte del Presidente porque “para unas cosas si le quiere hacer caso al pueblo bueno y sabio, y para otras no”.

