SCJN turna controversia por gobernador de Tamaulipas a ministro que mantuvo su fuero

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asignó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá la controversia interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en contra de la Fiscalía General de la República (FGR); el ministro será encargado de resolver, nuevamente, si Francisco García Cabeza de Vaca cuenta o no con fuero constitucional.

Así mismo, el juez liberó la orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

La Presidencia de la Corte turnó el 21 de mayo la controversia 70/2021 al Ministro mencionado por la regla de conexidad, es decir, porque ya había conocido previamente de otra demanda por el mismo caso.

En su nueva controversia, Tamaulipas también cuestiona la decisión del juez penal federal Iván Zeferin Hernández de ordenar la aprehensión del Gobernador el pasado 18 de mayo, por lavado de dinero y delincuencia organizada, no obstante que el 14 de mayo, González Alcántara ya había afirmado que sigue teniendo fuero.

González Alcántara notificará en los próximos días si admite a tramite esta controversia, o si la desecha por notoria improcedencia, como hizo con la anterior, que impugnaba los efectos de la declaración de procedencia que la Cámara de Diputados aprobó el 30 de abril, para que García Cabeza de Vaca pueda ser procesado por delitos federales.

En ese caso, con numero 50/2021, el Ministro concluyo que no hay controversia que resolver, porque el propio Congreso tamaulipeco determinó que no procede homologar la declaración de la Cámara de Diputados, y por tanto no se puede poner al Gobernador a disposición de las autoridades penales.

Existe la oportunidad de llevar a cabo el procedimiento penal una vez que el servidor público concluya su encargo", afirmó González Alcántara, aplicando el artículo 111 de la Constitución, que reserva a las legislaturas locales la decisión final de remover a funcionarios estatales acusados por delitos federales.

Este desechamiento ya fue motivo de una reclamación de la FGR ante la Corte, en la que sostiene que González Alcántara hizo pronunciamientos sobre la persistencia del fuero del Gobernador que son impropios del auto inicial de una controversia.

La nueva controversia también podría ser desechada, porque el artículo 105 de la Constitución no prevé litigios de este tipo entre un Estado y un órgano Constitucional autónomo federal, como la FGR.

Tampoco están permitidas las controversias entre un Estado y los órganos del Poder Judicial Federal, en este caso, el juez de Distrito que ordenó la aprehensión.

Con independencia de los litigios en la Corte, la defensa de García Cabeza de Vaca ya anunció que presentará un amparo ante otro juez federal para impugnar la orden de aprehensión contra su cliente, quien hoy encabezó una reunión de su gabinete en la Casa de Gobierno en Ciudad Victoria.

Con información de Agencia REFORMA

FRG