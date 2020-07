CDMX.- Luego de increpar al líder nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alfonso Ramírez Cuéllar, un hombre fue agredido.

En su visita del morenista a Coahuila, un hombre le reclamó por buscar extender su dirigencia frente al partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), según se aprecia en un video difundido por Reforma.

Ante esto, un hombre que vestía traje impidió que se acercaran a Alfonso Ramírez y le dio una cachetada a la persona que reclamaba.

En el 2021, antes de que comience el proceso electoral, la dirigencia de Morena tendrá que renovarse.

El presidente López Obrador criticó el pasado 5 de junio las declaraciones del dirigente nacional de Morena, quien dijo que era insostenible la austeridad del gobierno.

El Presidente dijo, desde Villahermosa, Tabasco, que antes estaban mal acostumbrados porque no importaba que se endeudara al país.

Señaló que ante las situaciones difíciles como la pandemia del coronavirus se actuará con responsabilidad, manejando la Hacienda pública sin excesos y el que se apretará el cinturón será el gobierno, para proteger la economía popular y mantener la austeridad republicana.

Hay quienes dicen que ya no aguanta el gobierno más austeridad, me llamó hasta la atención porque lo dijo el dirigente de Morena, imagínense, cómo estaban mal acostumbrados en general, era una especie de enajenación en donde no importaba que el gobierno gastara y gastara y gastara, y se endeudara, se les olvidaba que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, señaló.