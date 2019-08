Caída masiva de Facebook e Instagram afecta varios países

Usuarios de redes sociales y páginas de Internet reportaron que reportaron que Facebook e Instagram se cayeron a nivel internacional.

Mapa de la caída de Facebook a nivel mundial. Foto: Downdetector.com

Los primeros fallos se registraron en Instagram al noreste de Estados Unidos, en Nueva York, Boston, Washington y Chicago, de acuerdo con la página downdetector.com

Caída en varios países

También se registran fallos en Canadá, Francia, España, Rusia, Austria y Hamburgo.

De acuerdo con la página, el 43% de los usuarios no pueden publicar, el 32% no puede actualizar la página y el 24% no puede ver historias en el caso de Instagram. En el caso de Facebook, los problemas más recurrentes son no poder actualizar la página de noticias, no poder iniciar sesión y no poder cargar las imágenes.

