La Cámara de Diputados aprobó castigar hasta con 2 años de cárcel a quien cometa maltrato animal.

Además, del castigo de cárcel, también aprobaron multas de 100 a 150 veces el valor de la UMA vigente (de 10 a cien días multa) y de 60 a 180 jornadas de trabajo a favor de la comunidad.

¿Cómo aprobaron castigos a maltrato animal?

Para aprobar los castigos y multas, hubo 444 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.

Lo que aprobaron son cambios al Código Penal Federal en materia de delitos contra la vida e integridad de los animales.

Sin embargo, la minuto es enviada al Senado para su aprobación o modificación.

A detalle los castigos por maltrato animal

Para quien provoque dolosamente la muerte de un animal vertebrado se impondrá de 10 a 100 días de multa y de 60 a 180 jornadas a favor de la comunidad.

Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y multa de 100 a 150 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente para quien dolosamente cause sufrimiento a un animal vertebrado, sin que provoque la muerte inmediata, cause lesiones que pongan en peligro la vida de un animal o le cause lesiones o marcas permanentes.

Maltrato animal con fines sexuales

Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de 100 a 150 veces el valor de la UMA vigente para quien utilice animales con fines sexuales.

Se entenderá por utilización con fines sexuales a la práctica de actos de zoofilia con un animal y la venta, distribución, exhibición o difusión de imágenes, fotografías, videos o cualquier otro medio en que conste algún acto de zoofilia", indicó la Cámara de Diputados.

Estos delito se persiguirán con querella , y de oficio si se cometen por el propietario, custodio o poseedor animal, o que el animal carezca de propietario, custodio o poseedor.

Los perros más maltratados que gatos

La presidenta de la Comisión de Justicia Pilar Ortega Martínez informó que según el INEGI con datos de 2016, la Semarnat recibió alrededor de 4 mil 200 quejas por maltrato hacia una especie animal, 65 por ciento eran perros y 18 por ciento gatos.

Aleró que la cifra es mayor debido a que en los municipios no hay cifras consistentes y homogéneas que permitan dimensionar el problema del maltrato animal.

Pero sí se permite la muerte de animales

Sin embargo, se aclara que son excluyentes de responsabilidad cuando la muerte o mutilación animal vertebrado sea para actividades culturales o cualquier otra lícita.

También cuando represente una plaga y la muerte o mutilación sea justificada y bajo la inspección de especialistas.

Asimismo no se considera maltrato animal marcar o herrar animales vertebrados cuando sea para distinguir al ganado o para sacrificio para consumo humano.

HLL