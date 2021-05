Nueva York, EU. Después de 11 años de lavar platos y trabajar como mesero, Hernán tuvo la idea junto con su hermano de emprender un propio negocio, pero nunca pensaron el éxito que tendrían en una de las zonas más difíciles de Nueva York, la Gran Manzana.

En un reportaje publicado en El Universal, Hernán de 33 años narra todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a este momento con una receta mexicana que ha sido la sensación en Estados Unidos.

Afirma que él aprendió a preparar camotes cuando vivía en San Juan Tetla, junto a San Martín Texmelucan, cerca de Puebla. Su hermano y él aprendieron a elaborarlos gracias a las enseñanzas de su papá.

Hernán y Néstor poco a poco fueron puliendo el arte de prepararlos, pues al salir de la secundaria llegaban a casa para ayudar a su papá y después salir a las calles a venderlos.

La situación económica para la familia de Hernán comienza a complicarse y la venta de los camotes preparados tiene su peor momento, por lo que el papá de los hermanos Arellano decide irse a Estados Unidos a trabajar para poder sacar adelante su familia.

Hernán y su hermano Néstor al poco tiempo también deciden alcanzar a su papá después de 14 años de vender camotes en su tierra natal.

En cuanto llegó a Estados Unidos, en específico a Nueva York, Hernán se puso a trabajar inmediatamente y lo primero que encontró fue trabajo en un restaurante y así estuvo 11 años.

“Al llegar aquí, el trabajo más fácil de encontrar es en restaurantes como lavaplatos, ya después vas subiendo poco a poco”, añade el poblano.

Al paso del tiempo, Hernán comenzó a cansarse y tuvo la idea de emprender su propio negocio, vender camotes poblanos, proyecto en el que tardo 2 meses en ponerlo en marcha en lo que conseguía el carrito y los contactos para surtirse del principal elemento, los camotes.

“Qué mejor que de camotes, algo que sin duda alguna sé preparar a la perfección y también para continuar con la tradición familiar que hemos llevado a cabo por algunas generaciones”, comentó en entrevista.

En cuanto comenzó a vender los camotes poblanos nunca imaginó que el éxito que causaría y pronto su pequeño carrito ya no era suficiente para atender la demanda.

Ante ello, Hernán tuvo que comprar 3 carritos para pues también era un poco complicado conseguirlos al ser un producto que se elabora en México

Las tres veces fue muy difícil traerlos, pero no imposible, y eso no me detuvo a continuar, son carritos que duran hasta 15 años”, comentó contento.