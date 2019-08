Cancela Segob diálogo con autodefensas tras orden de AMLO

CDMX.- La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que el diálogo con grupos de autodefensa y el apoyo mediante agroindustrias quedaron cancelados.

A Tamaulipas, el señor Presidente nos ha dado una instrucción muy clara, no quiere que sigamos esta línea y nosotros vamos a respetar la instrucción del Presidente".

No obstante, la funcionaria federal aseguró que la intención era buena.

La Secretaria reiteró que la Segob mantenía un diálogo con grupos de Tamaulipas y Michoacán.

El miércoles, el subsecretario Ricardo Peralta anunció en La Huacana una planta agroindustrial en compañía del ex líderes de autodefensas, José Manuel Mireles.

Estábamos dialogando en La Huacana, estábamos dialogando en Tamaulipas, se habían acercado, no habíamos ido a Guerrero, pero se habían acercado algunas gentes también que querían platicar con nosotros", comentó Sánchez Cordero.

En este momento, con la instrucción presidencial, nosotros ya no vamos a hacer esto, al principio y a propuesta del señor subsecretario me parecía interesante, pero da la instrucción. Bueno fue una instrucción. Lo que pasa es que no vamos ya a hacer más diálogo por el momento, vamos a acatar la decisión".