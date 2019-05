Candidato de Morena quiere llevar a la cárcel a Uber piratas

BAJA CALIFORNIA.- En caso de llegar a la Gubernatura, el candidato de Morena, Jaime Bonilla Valdéz, anticipó que dará marcha atrás a las asociaciones público privadas (APPs) de Baja California, y que promoverá penalizar como delito grave a los taxis "piratas", incluyendo a los Uber.

En un evento proselitista con alrededor de 100 integrantes de la Alianza de Transportistas de Baja California, el candidato que va en alianza con el PT, Transformemos y PVEM, puntualizó en su discurso ante los transportistas que busca considerar a los taxis Uber, y a otros que usan aplicaciones móviles, como "piratas" e impulsará que conducir uno de estos transportes sea delito grave.

Tiene que haber suficientes taxis, pero seguros, taxis legítimos, porque no podemos tener un sistema de transporte tan endeble o tan inconforme", explicó.

Queremos crear el Instituto de Transporte Estatal para organizarlos", refirió, "lo que más les afecta a los transportistas son los 'piratas', para mí el que no tiene permiso es 'pirata', no me importa si le dicen Uber o lo que sea, cada día es la competencia desleal".