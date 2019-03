AUDIO Amenazan de muerte a Carlos Loret de Mola

Ciudad de México.- El periodista Carlos Loret de Mola denunció "amenazas sitemáticas" de muerte y de agresionaes físicas del llamado Cártel de la Totoaba, derivado de los reportajes televisivos que ha publicado sobre el tráfico ilegas de esta especie.

En su espacio radiofónico de W Radio, el columnista de El Universal acusó ayer a Óscar Parra Aispuro, El Parra, identificado como jefe del grupo delictivo, detenido el año pasado, y a su operador, Sunshine Rodríguez Peña, quien en los últimos días ha proferido las amenazas en redes sociales.

Estas amenazas me han estado llegando sistemáticamente cada vez que hago un reportaje sobre este asunto, y últimamente, aunque no los haga, amenazas de agresiones físicas y de muerte por parte de estos personajes en concreto y de esta organización. Las amenazas son directas, con nombre y apellido, y son públicas. No tienen empacho, no se esconden, con total impunidad", refirió.