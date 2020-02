'Carta la escribió alguien que corrimos de ESPN', revela Morales y 'se disculpa' con Antuna

CDMX.- Hablando sobre el próximo partido de Chivas, Álvaro Morales aseguró que la carta del aficionado que le pedía ser más profesional, ante los comentarios a Uriel Antuna, la escribió un ex colaborador de ESPN. También el conductor de ‘Calla y Escucha’ se disculpó con el jugador de Chivas.

Compartiendo el análisis con Ángel García Toraño y Jorge Pietrasanta, Álvaro Morales fue cuestionado por el segundo conductor, quien le dijo que “le informaron” que Morales escribió la carta.

¿La cartita? A mí me contaron que la escribió un tipo al que corrimos de aquí, cuyo nombre no me acuerdo”, dijo Álvaro Morales.