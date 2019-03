Casi la cuarta parte de niños registrados en estancias infantiles son 'fantasma'

Ciudad de México.- De los 210 mil 566 niños registrados en estancias infantiles financiadas por el gobierno federal, únicamente 161 mil 298 realmente asistían, asegura la secretaria de Bienestar (antes Sedesol), María Luisa Albores. Es decir, se daban recursos para 49 mil 268 niños fantasma.

El hallazgo, comenta la secretaria en entrevista, se dio luego de visitar el hogar de cada niño cuya cédula había sido registrada en una estancia infantil. Hasta el momento, dice, se han validado 71% de las cédulas de menores, de las que únicamente en 52% de los casos se pudo verificar la existencia de los infantes.

Podemos decir que tenemos titulares con registro de hijos en estados diferentes. Nos encontramos el caso de Campeche, donde los niños estaban registrados en el Estado de México; entre otros ejemplos, [nos encontramos casos] como calles no existentes en la colonia. No puedes fácilmente ir a visitar a la madre o al padre, porque no están", afirma la funcionaria.