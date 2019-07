Caso Macías: León, Chivas, y jugador salen ganando

El Guadalajara jugaría contra el Atlético de Madrid la noche del martes veintitrés de julio, pero la nota del día ya la había dado el equipo tapatío en otro frente. El detalle es que ni siquiera la protagonizó un jugador de la plantilla actual, ni uno de sus siempre polémicos directivos, la dio un jugador que tienen cedido a préstamo: José Juan Macías.

El martes por la mañana el ariete tapatío declaró que su ciclo en el Guadalajara ya se había cerrado, que León lo quiere en Europa. Vamos a tomar las declaraciones con las debidas reservas porque el joven atacante es conocido por ser bastante frontal frente a los medios pero esta vez parece que hay algo tangible en su dicho. Veamos entonces cómo quedan parados los tres protagonistas de esta historia en caso de que las palabras del jugador sean ciertas.

El Guadalajara ve con buenos ojos el botín millonario

En caso de que Macías sea fichado por el León en compra definitiva, es un hecho que se vendrá una tremenda oleada de críticas hacia el Guadalajara. Algunas con razón y otras producto de los prejuicios, ignorancia, y malicia de quienes conforman el ámbito futbolístico mexicano. La crítica ganada a pulso por la dirigencia rojiblanca es que son incapaces de desarrollar el talento de sus propios juveniles. El Guadalajara a lo largo de su historia reciente es conocido por ser un equipo que llega pero no anota como debería, lo cual se refleja en la misma selección mexicana, que según Betway apenas tiene 100/1 de posibilidades (a 26 de julio) para salir campeona en el Mundial de Catar en 2022.

8 Goles Jose Juan Macías - Clausura 2019 Con León

Es importante recalcar esto porque cuando Macías se fue a León no valía los quince millones de dólares en los que fue tasado por Chivas. De hecho, el elevado precio del estelar juvenil fue una medida inteligente por parte de la directiva rojiblanca, que buscó evitar un error como el que cometió Dennis Te Klose cuando le prestó “Cubo” Torres al Houston Dynamo. Tal vez solamente el jugador pensó que valía eso y más porque cuando se supo la cantidad de la opción a compra parecía improbable que los esmeraldas soltaran esa cantidad de dinero.

Dicho todo esto, al Guadalajara no le vienen mal los quince millones de dólares, que prácticamente le caen del cielo. En primera porque en Chivas el jugador no era determinante ni estelar y en segunda porque las finanzas del club siguen en pleno saneamiento luego del desastroso divorcio del “Omniyorch”. La muestra está en que la directiva que ahora encabeza Amaury Vergara no desembolsó cantidades fuertes para reforzarse. Los jugadores que llegaron lo hicieron de manera libre o bien ya pertenecían al club.

Al León le toca cosechar lo que sembró

La vida es una apuesta constante, cada decisión viene con sus riesgos y una potencial recompensa. Esto aplica a la perfección en el futbol y, si bien el León no arriesgó mucho al contratar a Macías bajo los términos ya descritos, la recompensa sí era enorme, tan así que ni ellos se imaginaron estar en esta situación. El acierto del León fue cobijar el talento de Macías con otros atacantes de alto nivel y capacidad probada. Este acompañamiento elevó el nivel de José Juan, quien pudo mostrarse y brillar en una ofensiva de alto octanaje. Podemos afirmar con toda seguridad que de no haber salido del Guadalajara, Macías seguiría estancado y como suplente de Alan Pulido o Alexis Vega.

José Juan Macías ● Goal Machine ● 2018-2019

El acierto en cancha le puede redituar en enormes beneficios económicos al León gracias, entre otros, a su nuevo patrocinio con Electrolit, que bien puede pagar los quince millones y prestar a Macías a un club europeo con una opción de compra más elevada todavía y además quedarse con un porcentaje de los derechos federativos para sacarle provecho a futuros traspasos del jugador. Esto sí implica un riesgo enorme para el León, porque nada garantiza que vayan a recuperar esa cantidad de dinero, que no es poca. Como pasa con la mayoría de los jugadores, Macías se puede estancar y la inversión quedar en el limbo.

Pase lo que pase, Macías es el gran ganador

Queda claro que Macías no quiere regresar al Guadalajara, pero aún cuando el jugador no sea fichado por León en definitiva, es seguro que a donde vaya estará en posición de exigir un elevado sueldo y condiciones favorables en lo deportivo. La mentalidad ganadora y actitud de Macías han sido determinantes en su éxito en el equipo esmeralda, que a su vez supo darle su lugar dentro de un aparato ofensivo que intimida a cualquier defensa de la Liga MX. Si todo sale como José Juan lo tiene planeado, estará brillando en Europa más temprano que tarde.

A esta historia le quedan capítulos por escribirse pero desde ya se asoma el final y es uno en el que todos ganan y siguen adelante más fuertes que antes.