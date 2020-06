Castigan a iglesia de Aguascalientes por violar medidas sanitarias

Aguascalientes, Ags.- La Guardia Sanitaria (GS) clausuró la Iglesia Comunidad Apostólica de Jesucristo ubicada en la colonia Los Pericos y 52 establecimientos más por violar las medidas de Seguridad Sanitaria para evitar contagios de Covid-19.

El director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Octavio Jiménez Macías, informó que se procederá a suspender todos los espacios públicos que incumplan las medidas de protección, incluso la Catedral.

La Catedral no será la excepción si en un momento dado encontramos que no esté respetando, hemos estado muy de la mano con el obispado en ese sentido, quien incluso participó en la elaboración del protocolo que se elaboró para los centros de culto en general, no sólo los católicos".