Cayó audiencia de FIC 2019 y no definen país invitado para 2020

Guanajuato.- Organizadores del Festival Internacional Cervantino (FIC) presentaron un balance positivo respecto a la asistencia y boletaje de la edición 47, aunque la presencia del público en las calles y auditorios refleja una realidad distinta.

En conferencia de prensa, Jorge Luis Cabrejos, representante de la Secretaría de Turismo de Guanajuato, presumió que la asistencia aumentó un 6% en comparación del año pasado, debido a que registraron 414 mil personas en las tres semanas que duró el festival, de las cuales 213 mil 382 acudieron a las actividades artísticas.

Sin embargo, tras un cotejo a las cifras de la edición pasada se encontró que la asistencia al Cervantino disminuyó un 8%, ya que el año pasado hubo 450 mil asistentes, de los cuales 367 mil 249 disfrutaron de la oferta cultural.

La directora del FIC, Mariana Aymerich, fue cuestionada de cómo las cifras no coincidían con la afluencia del público a lo largo del festival.

Las cifras no son ficticias, la asistencia a los foros nos la da Protección Civil; en taquilla pues el sistema Ticketmaster, si los números no mienten son las cifras que les estamos dando. Las cifras no nos las inventamos, son reales y las sacamos de información oficial”, aseguró Aymerich.