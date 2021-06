Celaya, Guanajuato.- Familias celayenses fueron desalojadas de predios irregulares a un lado de las vías del ferrocarri en la calle Concepción Beistegui, conocida también como la alterna a Villagrán.

Trabajadores de la empresa Ferromex resguardados por policías sacaron muebles y artículos de las viviendas improvisadas, ante la mirada de impotencia de alrededor de 12 familias afectadas, varias con niños y bebés.

Con maquinaria los trabajadores derribaron las paredes hechas con madera y cartón, algunas con ladrillos, que fueron levantadas a unos 10 metros de las vías.

Una de las afectadas, Aquetzali, de 27 años, aseguró que allí nació y allí ha vivido allí toda su vida; solicitó al Municipio apoyo para reubicarse.

Cuestionó además que nunca se les advirtiera que debían irse y se dejara pasar tanto tiempo.

Sabemos que estamos en un lugar federal , es invadido aquí pero ¿por qué no desde el primer año, o desde el primer día que una familia se integró aquí, ¿por que no les dijeron aquí no pueden estar?... son muchos años”.

La joven aseguró que no tienen a dónde ir y defenderá su hogar.

Vamos a pelear hasta el último, defender mi hogar hasta el último, porque ¿a dónde me voy a ir? si tuviera a dónde irme no estaría careciendo aquí, muchas necesidades, no tenemos luz, no tenemos agua, no tenemos drenaje”, dijo Aquetzali.