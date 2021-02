Cepillín ‘no le entra a la política’ y crítica a famosos que lo hacen

CDMX.- Tras una creciente oleada de personajes famosos, ya sea de la televisión, cine y hasta el futbol, que buscan una candidatura en la política, Ricardo González, mejor conocido como ‘Cepillín’ arremetió fuertemente contra quienes lo hacen, asegurando que no están preparados para ello.

Asimismo dejó en claro que el no entraría a la política en México al no contar con la preparación necesaria.

Así lo dio a conocer, Ricardo González en su más reciente aparición en el programa ‘De Primera Mano’, donde dejó en claro que quienes se postulan o quieren saltar de la farándula a la política carecen de toda preparación para ejercer un puesto público.

Que me disculpen todos mis compañeros artistas, pero para hacer lo que quieren hacer no es de la noche a la mañana”, comentó Cepillín durante el programa refiriéndose a todos los personajes de la televisión, música y hasta el futbol que quieren postularse para un puesto político.

También dejó en claro que una cosa es que un partido se aproveche de la fama para ganar una postura en el medio político y otra que elijan a una persona preparada.

El que es político tiene toda una carrera, que de repente un partido político diga 'me gusta Arturo Carmona, Paquita la del Barrio', ese es otro rollo, pero no puedes entrar a ser diputado de la noche a la mañana”, dijo.

Ante ello, Ricardo González también dejo en claro que el no incursionaría en la política al no contar con la preparación adecuada, pues afirma que es una línea muy delgada de la que el día de mañana puedes pasar de héroe a villano.

Yo no me pongo en los zapatos de ningún político porque no tengo ni idea de cómo manejar un puesto que me quisieran ofrecer, no lo podría hacer. Cualquier profesión es una carrera”, concluyó.