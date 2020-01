Chapo tenía representantes en Gobierno: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Joaquín "El Chapo" Guzmán tenía representantes en el Gobierno, y muestra de ello es el caso del ex Secretario de Seguridad Genaro García Luna.

Cuestionado sobre si tiene pruebas de que antes Guzmán Loera tenía el mismo poder que el Presidente, López Obrador dijo que la confirmación es que García Luna, "mano derecha" de Felipe Calderón, es acusado de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Nada más esa prueba, nada más esa prueba, el que estaba a cargo de la seguridad, la mano derecha. Pues sí, así a Calderón, sí estuvo con (Vicente) Fox pero, y con (Carlos) Salinas, y sí viene de tiempo atrás, pues está acusado de proteger a una organización delictiva, esa es la prueba, falta que se lo demuestren, falta, pero ahí está ese indicio", respondió.

"Luego lo que es evidente es que como suele pasar en estos casos todos estos personajes de la noche a la mañana se enriquecen, ora si que como decía mi finado paisano Chico Che ¿Quién pompó? ¿De dónde las casas y los departamentos? Y todo eso se ve normal, entonces a eso me refería, a que no podemos permitir que la delincuencia gobierne porque eso es gobernar, no es que Guzmán Loera estuviese aquí en Palacio, en Los Pinos, pero tenía representantes en el Gobierno, eso es gravísimo"

Sin embargo, advirtió el Mandatario, el conservadurismo se sigue dando "baños de pureza" ante esos casos.

Porque así son, van a misa y olvidan los mandamientos, van a la Iglesia, comulgan, confiesan para dejar en cero el marcador, el domingo vuelven a lo mismo, a hacer lo mismo".

Mandatario dijo esperar disculpas

En su conferencia mañanera, López Obrador dijo que aún espera disculpas de quienes le han pedido mano dura para combatir al crimen, pero callan ante casos como el de García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos.

López Obrador aseguró entender a sus críticos, pues buscan "homologar las cosas" y decir que su Administración es lo mismo que Gobiernos anteriores.

Los cambios están a la vista, aseguró, y calificó de mentirosos e hipócritas a los conservadores.

Esa es su verdadera doctrina, la hipocrecía. ¿No recuerdan lo que decían hace poco en el caso de Sinaloa? De que habíamos flaqueado y que había que usar la mano dura. ¿Qué es mano dura? Dictadura. Y luego sale de que el que estaba a cargo de la seguridad durante un periodo de Gobierno estaba al servicio de una banda de delincuentes y los conservadores se callaron", expuso.

"Yo dije aquí, y es cierto estoy esperando todavía que algunos ofrezcan disculpas, de que cuando estaba este señor García Luna en su apogeo llevaba a periodistas a sus centros de operación, tenían pantallas y salían del centro de operación de García Luna hablando maravillas. ¡Oooh! ¡Oooh, qué adelanto! ¡Qué avance tecnológico!".

El Jefe del Ejecutivo pidió no irse por las apariencias.

"A eso me refiero, y soy así, contundente, debería ser más moderado, matizar, pero soy así, directo, para sarandearlos, cuando hablo de que el 90 por ciento es honestidad de un buen servidor público, y que lo demás es experiencia y trabajo", manifestó.

"Y les mueve todo porque en su concepción, la honestidad es secundaria y lo importante es el profesionalismo y la experiencia".

Los conservadores deben ir entiendo que esto ya cambió, advirtió, y aunque tengan derecho a cuestionar, cada que haya una mentira, el Gobierno replicará.