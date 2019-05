China sacará su propia lista negra de empresas extranjeras 'no fiables'

China.- En medio de la guerra comercial con Estados Unidos, el gobierno de China anunció que el país asiático cerrará negocios con ciertas empresas extranjeras que son consideradas "no fiables" y que "no respeten las normas del mercado".

"Las empresas, organizaciones y particulares extranjeros que no respetan las normas del mercado, que se alejan del espíritu de un contrato, que imponen embargos o cesan de suministrar a empresas chinas por motivos no comerciales y dañan gravemente sus intereses y derechos legítimos serán colocados en una lista de entidades no fiables", dijo Gao Feng, vocero del Ministerio chino de Comercio.

Además, las autoridades chinas frenaron la compra de soja proveniente de Estados Unidos, en medio de la guerra comercial en la que se han involucrado ambos países.

China responde al veto de Huawei y creará su propia lista negra comercial para empresas extranjeras "no fiables" pic.twitter.com/ulQhSi31Cw — Computer Planet C.A. (@Comput_Planet) 31 de mayo de 2019

¿Venganza por Huawei?

Recientemente, empresas de Estados Unidos como Google o Intel se negaron a seguir trabajando con la empresa de telefonía china Huawei, debido a las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump al respecto.

#China "considera seriamente" restringir las exportaciones de tierras raras a #EEUU. - El enfrentamiento entre ambos países se ha agravado en las últimas semanas después de que Washington incluyera en su lista negra comercial a #Huawei, el gigante chino de telecomunicaciones. pic.twitter.com/iMsFAGo2Bu — juliob (@juliob14) 29 de mayo de 2019

A pesar de que el presidente de Estados Unidos afirma que estas medidas "afectarán seriamente" la economía china, lo funcionarios chinos argumentan que ésta es una mentira de Estados Unidos y China no tienen necesidad de llegar a ningún acuerdo.

"Estados Unidos ha dicho ya esas mentiras una o dos veces. Cada vez, China las denuncia pero Estados Unidos persiste en ellas, de forma obsesiva, y sigue repitiendo esas mentiras" afirmó a la prensa un portavoz del Ministerio chino de Relaciones Exteriores, Geng Shuang.