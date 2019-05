Citarían a Peña Nieto, Videgaray, Guajardo y más exfuncionarios por caso Lozoya

Ciudad de México.- El Consejo de Administración de Pemex y hasta el expresidente Enrique Peña Nieto podría comparecer en el caso de Emilio Lozoya.

Esta mañana, en el noticiero Despierta con Loret, de Televisa, el abogado del exdirector de la paraestatal expuso que varios funcionarios pueden formar parte de las investigaciones por el caso Odebrecht.

Javier Coello Trejo considera solicitar que comparezcan los que integraron el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y hasta el expresidente Peña Nieto, por Odebrecht y también por la compra de una planta inservible a sobreprecio, durante la administración de Lozoya al frente de Pemex.

Yo tengo conocimiento de que mi cliente no firmó ese contrato y para una operación de magnitud el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos tenía que haber estado enterado. No veo que hayan citado a alguien del Consejo, nosotros los vamos a citar para que aclaren porqué autorizaron esa operación.

En el programa, el periodista lo cuestionó sobre los nombres de las personas que citarían. Aquí parte el diálogo.

-Carlos Loret de Mola: ¿Es decir, usted pide que comparezcan Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, Ildefonso Guajardo, quienes en esos momentos eran los secretarios?

-Javier Coello: Claro, claro.

-Carlos Loret de Mola: De una vez dígame quien le gustaría que fuera citado...

-Javier Coello: Pues citaría hasta al presidente Peña Nieto para que declare, porque no se movía una hoja si no era por instrucciones del presidente. (…) Lo único que sí sé es que muchas operaciones se hicieron con la conciencia y convicción de que el presidente las ordenó.

La defensa de Lozoya argumenta que hubo violación al debido proceso porque no fueron notificados sobre las acusaciones en contra de su cliente por la orden de aprehensión, ni respecto al congelamiento de cuentas bancarias.

El abogado insistió en que ya tienen varias carpetas por las que han comparecido y siempre que se les ha citado han asistido.

Hasta la fecha no se le ha podido comprobar nada, tengo mucha confianza en el fiscal general, es un hombre recto y esperamos que haya revisado personalmente este caso. No hemos sido notificados como debió haber sido (…) y no fuimos citados sus razones tendrán, pero son violaciones a la ley.