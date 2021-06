Ciudad Juárez.- Tras el anunció del gobierno estadounidense sobre la extensión de 18 meses en las protecciones para los haitianos que viven en Estados Unidos, migrantes comenzaron su travesía al país vecino, en busca de esas oportunidades.

Como Adrián, quien está tratando de establecerse en su tercera ciudad nueva desde 2016, cuando su esposa fue violada y su madre fue asesinada en Haití. Irá a cualquier parte menos a casa.

Dijo afuera de un hotel mexicano barato a cuadras de la frontera con El Paso, Texas, donde vivía con su esposa y otros 20 haitianos el mes pasado.

No tenemos nada allí. No hay seguridad... Necesito una solución para que no me envíen de regreso a mi país".