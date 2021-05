Ciudad de México. Sin importar que en muchas conferencias matutinas violó el pacto de la veda electoral donde incluso el Instituto Nacional Electoral (INE) le llamó la atención, hoy por la mañana AMLO volvió afirmar que no hablará de temas políticos a 6 días de las elecciones 2021 del 6 de junio.

Asimismo, el presidente del México, Andrés Manuel López Obrador pidió a los presentes también no hablar o hacer referencia de temas políticos electoral porque cualquier información podría afectar o significar un ‘golpe’ a algún candidato.

“Se terminan las campañas, entonces que estos días no hablemos de cuestiones políticas electorales, no lo hemos hecho, pero que no caigamos en la tentación, porque como es natural, no es nada extraordinario, en esta semana hay muchas pasiones desbordadas, hay nerviosismo y tenemos que actuar con mucha responsabilidad. No nos metamos en esto, ojalá no pregunten sobre esto”, comentó López Obrador.

Otro de los temas que tocó y donde se mostró preocupado es la ola de violencia que se ha desatado en este proceso electoral por lo que pidió a los millones de ciudadanos que saldrán a votar que lo hagan con seguridad y sin temor alguno.

Invita a votar sin presiones

También invitó a la ciudadanía a ejercer su voto de manera libre y sin presiones para que acudan a la casilla que le corresponde.

Podemos lograr la hazaña de establecer la democracia, que México sea ejemplo mundial también en este terreno, ese el llamado”, dijo recientemente el mandatario.

En su llamado, López Obrador también pidió a los candidatos a no caer en fraudes electoral y llevar este proceso electoral de la mejor manera para tener unas elecciones pacíficas y respetando el voto de los ciudadanos.