Ciudad de México.- Ricardo Anaya, excandidato presidencial asegura que es un “engaño” la consulta popular "dizque para enjuiciar a los expresidentes", que está próxima a realizarse el 1 de agosto.

En un reciente video que compartió en redes sociales, dijo que detrás de este ejercicio, existe un propósito diferente: "seguir polarizando, dividiendo y distrayendo a los mexicanos".

"Lo que López Obrador quiere es tenernos ocupados con consultas y con informes inútiles. En un país de leyes los delitos se persiguen, no se consultan, en un país con Estado de derecho no hay necesidad de preguntar si se aplica o no se aplica la ley. Si alguien cometió algún delito, se le debe aplicar la ley. No hay nada que consultar", expuso.