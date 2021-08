Ciudad de México. – Desde el fin de semana percibían un ligero olor a gas, revelaron los vecinos del departamento siniestrado en la Benito Juárez, al hacer la denuncia, los administradores y las autoridades simplemente no hicieron caso.

Luego del accidente, declararon que se sintió como un terrremoto. Mientras hacían home office tuvieron que interrumpir sus trabajos para salvar sus vidas.

Los testimonios refirieron a Protección Civil que fue difícil percibir de dónde provenía el olor, pese a ello, el primer peritaje detalla que el gas LP se acumuló en el tercer nivel, donde al momento de encender una estufa todo fue un caos que sorprendió a los residentes.

"Luego de un rato pues empezamos a salir y a pedir ayuda. No sabíamos qué había pasado, Abajo nos dijeron que fue una explosión (...) ahora el asunto es saber qué va a pasar con nuestros departamentos, no sé si eso lo cubra el seguro", comentó Laura, vecina del inmueble.

Martín, otro de los afectados, explicó que pensó que se trataba de un desastre natural.

"Lo primero que hice fue salir. En el pasillo me encontré a varios vecinos, nadie entendía qué pasaba", dijo el joven.

En un lugar seguro, los vecinos empezaron con otra preocupación: sus animales de compañía, pues por el susto más de uno salió y se olvidó de ellos.

"No lo encuentro, sé que estaba en el departamento porque le di de comer en la mañana, pero luego ya no supe nada y salí corriendo porque pensé que era un temblor", comentó Iván, vecino afectado y que además no encontró a "Michi", su gato.