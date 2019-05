Ciudadanos de EU recaban fondos y levantan su propio muro

Ciudad Juárez, Chihuhua.- De manera sorpresiva, particulares estadounidenses comenzaron a construir un muro en el punto donde inicia la línea divisoria entre México y Estados Unidos, y donde confluyen los estados de Nuevo México, Texas y Chihuahua.

El muro, similar al que reemplaza EU en diversos tramos de la frontera, es construido por la agrupación Patriotas Constitucionales Unidos.

Ni la sección estadounidense ni la mexicana de la la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) fueron notificadas de la edificación, confirmó José de Jesús Luévano, Secretario del organismo en México.

Justo en la zona se encuentra el Monumento Internacional Número 1, que delimita la frontera entre ambos países, y ahí mismo se encuentra el Museo Casa de Adobe, una reconstrucción del inmueble original que fue Palacio Nacional de Francisco I. Madero.

El muro se encuentra en terrenos particulares de Nuevo México, a unos ocho metros de la demarcación internacional.

Recaban fondos

El grupo que ha estado recabando fondos para construir el muro ha erigido alrededor de 800 metros.

Dustin Stockton, cofundador de WeBuildtheWall Inc., dijo a The Associated Press que pasaron unos 10 días haciendo excavaciones antes de iniciar la construcción el viernes.

Stockton, cuyo grupo ha recaudado 22 millones de dólares, agregó que no tienen todavía una cifra final sobre el costo, pero que calcula que será de entre 6 y 10 millones de dólares. Señaló que lo escarpado del terreno elevó los gastos.