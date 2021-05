Coahuila . Como si se tratara de una película, una pequeña aprovechó para mandar un mensaje pidiendo ayuda en un cartón de cervezas, donde asegura que es víctima de violencia por sus papás y que tiene deseos de morirse.

Autoridades de Coahuila han dado a conocer el caso después de que la imagen se hiciera viral, donde una pequeña denuncia ser víctima de maltrato, además entre lo preocupante es que también manifestó tener ideas de quitarse la vida.

Hasta hoy en día, por cuestiones de seguridad las mismas autoridades no han dado a conocer la identidad de la menor.

Ante ello, la misma Procuraduría de los Niños Niñas y la Familia (PRONNIF) tuvo conocimiento de los hechos los cuales ocurrieron en la ciudad de Nueva Rosita cerca del municipio de Juan de Sabinas en Coahuila.

Fue la misma encargada del depósito quien tiempo después se dio cuenta del mensaje y recordó quien se lo había dejado dejado, por lo que de inmediato se puso en contacto con las autoridades.