Estados Unidos.- La última predicción sobre la caída del cohete chino es para este domingo 9 de mayo.

Según The Aerospace Corporation, el cohete chino Long March-5B entrará a la atmósfera terrestre alrededor de las 3:30 horas. Se prevé que el objeto caiga en el Océano Atlántico.

Riesgos mínimos caída de cohete chino

Es un cohete chino de 22 toneladas, aunque cuando reingrese a la atmósfera se desintegrará, pero dejará escombros. Sin embargo, los riesgo de que cause daños son mínimos.

Jonathan McDowell, experto del Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard, declaró a CNN que no creía que la gente deba tomar precauciones porque el riesgo de que golpee o cause daños es muy pequeño. "No es despreciable, podría suceder, pero el riesgo de que te impacte es extremadamente pequeño", dijo.

El motivo, explicó, es que por la velocidad en que viaja los restos del cohete no sobrevirirán en la entrada a la atmósfera.

¿Caerá cohete chino en el Pacífico o Atlántico?

Aunque The Aeroscape Corporation previó este sábado que el cohete chino caiga en el Oceáno Atlántico, previamente el Pentágono había mencionado la posibilidad de que fuera en el Pacífico.

Lo difícil de saber exactamente dónde caerá es porque el cuerpo del cohete está sin control. Además de que China no ha ofrecido detalles del diseño.