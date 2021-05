Esto es lo que se sabe del cohete que se estrellará contra la Tierra este fin de semana

Estados Unidos.- Esta semana se ha informado sobre un cohete chino fuera de control que se estrellaría en la Tierra entre el 8 y 10 de mayo.

Según reveló el Pentágono, hay una gran posibilidad de que esta impacte en algún lugar del Pacífico, lo que reduciría el riesgo de causar alguna tragedia.

La exploración espacial todavía tiene mucho que revelarnos. En los últimos años hemos quedado impresionados con las imágenes que nos llegan de otros planetas y todo lo que se ha ido descubriendo. Sin embargo, ese desarrollo tiene un precio y es que estamos llenando el espacio de basura y otros objetos que en ocasiones esta puede perder el control y regresar a la Tierra.

Ahora mismo en la órbita de nuestro planeta hay un cohete de origen chino fuera de control con una altura de más de 30 metros y 22 toneladas de peso. Se trata del cohete Long March 5B que lanzó el primer fragmento de la nueva estación espacial de Beijing la semana pasada y volverá a entrar en la atmósfera de la Tierra en algún momento de este fin de semana.

El caso ha llamado la atención porque hay una gran probabilidad de que partes del cohete caigan en el océano, por lo que, al menos en la opinión de Dan Oltrogge, fundador de la Coalición de Seguridad Espacial, una firma que ayuda a las empresas a rastrear el tráfico espacial, no debemos preocuparnos.

Gran parte de la Tierra está cubierta de agua, por lo que casi no hay riesgo. El riesgo para el público no es cero, pero es mucho menor si se dirige a los océanos”, dijo al medio The Verge.