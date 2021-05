¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué hay protestas y muertos? Te lo explicamos en 5 puntos

No, no es Hollywood, ni mucho menos una escena para película, es #Colombia, en su diario vivir por estos días. #EsUrgente #FuerzaCOLOMBIA #SOSColombiaDDHH #ParoNacional4M #SOSColombia #ColombiaEnAlertaRoja #NosEstanAsesinando COPIEN Y PEGUEN ASÍ NO SEAN DE COLOMBIA. pic.twitter.com/4sVaam9fzp