¿Cómo ayudamos a los pobres?: AMLO insiste en no condonar impuestos

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que que el país saldrá pronto del impacto económico que genera la pandemia del coronavirus Covid-19, pero no habrá condonación o postergación de impuestos.

Así lo dijo durante la conferencia de prensa de este este lunes por la mañana. El mandatario señaló que no regresarán a métodos que “se hacían en tiempos neoliberales”, por lo que la sociedad mexicana sí entenderá de qué trata el plan económico, pero no lo especialistas.

Dimos a conocer un plan ayer para reactivar pronto la economía para que todos los mexicanos lo conozcan, la gente si va a saber de lo que estoy hablando, los especialistas no, porque están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque. Quieren las recetas del periodo neoliberal ya dijimos que no se van a aplicar porque esas no resuelven el problema al contrario la agravan y solo profundizan la corrupción", dijo.