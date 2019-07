Cómo elegir una carrera universitaria en 2019

Elegir una carrera universitaria es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Por eso, muchas veces puede ser atemorizante.Te presentamos algunos consejos, aspectos y carreras a tener en cuenta mientras contemplas las posibilidades de la oferta académica.

En ocasiones, la elección de una carrera universitaria puede resultar difícil. Es un momento clave en la vida de todas las personas, ya que, generalmente, la carrera marcará el inicio de nuestro desarrollo profesional, estableciendo un área en el que nos dedicaremos a lo largo de nuestra vida.

Lo cierto es que antes, esta decisión podía ser incluso más complicada, al haber menos posibilidades y sectores de estudio más cerrados. Afortunadamente, durante los últimos años las ofertas académicas se han ido ampliando cada vez más, por lo que han surgido opciones que antes no existían, cubriendo una mayor cantidad de ramas y áreas de desempeño.

Si estás dudando acerca de la carrera que quieres seguir o estás pensando en perfeccionarte, te damos algunos consejos y opciones que pueden servirte de ayuda.

Novedades en la oferta académica

Como mencionamos, hoy en día existen opciones que para nuestros padres o abuelos no eran posibles. Hace no muchos años, la oferta académica estaba reducida a algunas áreas de desempeño estructurales, como la abogacía, la medicina o la enseñanza.

Esto ha ido transformándose gradualmente, desprendiendo ramas dentro de esas áreas e incluyendo otras totalmente nuevas. Como bien sabemos, el mundo moderno ha generado muchos cambios dentro de la sociedad, por lo que consecuentemente han ido apareciendo nuevas necesidades y campos de estudio.

Un doctorado en comunicación, por ejemplo, antes no era posible. O al menos no de la manera en la que se imparte ahora. Las formas de comunicación han existido siempre y han sido estudiadas por numerosos especialistas a lo largo de la historia, en todos los aspectos. Sin embargo, actualmente hay una serie de factores novedosos que se hacen fundamentales para su estudio. Un doctorado en comunicación, por eso, supone la adición de los recursos tecnológicos esenciales para los procesos de investigación científica y difusión.

Impartido con técnicas actuales, permitirá a los alumnos acceder a todos los conocimientos necesarios para analizar y comprender los fenómenos comunicacionales, y su influencia en todos los sectores; político, económico, social, entre otros. Además, con el doctorado los egresados podrán dedicarse a ejercer en muchos ámbitos, siendo uno de los posibles la docencia.

Por otro lado, aunque siempre han habido científicos y botánicos, se ha expandido el campo de estudio del medio ambiente. El avance industrial ha traído muchos beneficios, pero lo cierto es que una de sus más grandes desventajas ha sido la contaminación, propiciada también por una formación escasa a la sociedad civil en cuanto a las consecuencias que implican los daños a los ecosistemas que componen nuestra Tierra.

Por eso ahora es posible educarse mediante una maestria en impacto ambiental y profundizar no sólo en la contaminación en sí, sino en sus causas, y las actividades políticas, sociales y económicas que llevan a la población (y al sector industrial) a explotar los recursos naturales de determinada manera. En una maestría se estudiarán dos componentes esenciales del medio ambiente: el físico-natural, y el humano.

Y si hablamos de evolución, no podemos olvidar mencionar cómo la tecnología ha marcado todos los espectros de la vida. Hoy en día, aunque el área de estudio es la misma, estudiar informatica no es lo mismo que haberla estudiado quince años atrás. Los complejos y veloces procesos evolutivos de las distintas tecnologías y la industria informática ha reinventado todas las formas y conocimientos. Y esta reinvención tiene su fuerte impronta social, ya que las ramas que parten del estudio de la informática son muchísimas, y pueden explotarse en numerosas maneras.

Consejos a la hora de elegir

Elegir una carrera o preparación universitaria es emocionante, a la vez que un poco abrumador. Por eso, lo más importante es no perder la calma y tomarse el tiempo necesario para contemplar todas las opciones, y preguntarse a uno mismo qué le gustaría hacer.

En este proceso, es recomendable ir filtrando áreas, de manera que te quedes únicamente con las que realmente te interesan de un modo más global, y no sólo por un par de aspectos. También puedes hablar con profesionales o expertos que hayan estudiado lo que tú estás considerando, y hacerles todas las preguntas que creas pertinentes. Ellos podrán resolver tus dudas ya que, en algún momento, estuvieron en tu lugar.

Investiga a fondo sobre las carreras que te llamen la atención y, por último pero no menos importante, no olvides que aunque la elección es importante, no debe suponer una carga. Siempre tendrás tiempo para continuar aprendiendo, perfeccionando tus conocimientos, y hacer más cosas que te gusten. Cuando se trata de la educación, ésta nunca estará de más.