¿Cómo puedes ahorrar? Lee estas sencillas lecciones

Guadalajara, JAL.- Nadie puede predecir las crisis económicas como la que trajo la pandemia de Covid-19, pero lo que sí puede hacerse, es estar preparados para que cuando sucedan, el impacto sea menor.

Si a ti el Covid-19 te tomó desprevenido, y tu bolsillo salió dañado, hay algunas lecciones que puedes aprender de la situación para que no te vuelva a suceder.

La primera es la necesidad de tener dinero ahorrado o invertido, al que puedas acceder en caso de emergencia, y que esté bien diversificado, señala Gerardo Obregón, director general de Prestadero.com.

Si tú eres de ese 42% de los mexicanos que de acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) nunca ha ahorrado formalmente, la clave para empezar es invertir las prioridades en el uso de tu dinero.

Esta filosofía funciona porque una vez que ahorraste, lo que te queda para gastar será menos y eso te forzará a eliminar los gastos innecesarios, de los que quizás no eres consciente. El porcentaje que retirarás cada mes depende de tus obligaciones, pero lo ideal es como mínimo, guardar el 20% de tus ingresos.

La segunda lección es no tener todo tu dinero atado en inversiones de riesgo, señala Obregón. La clave para protegerte es la diversificación, porque así, si las acciones de un sector caen como sucedió con la pandemia, no habrás perdido todo tu patrimonio.

No sólo (es importante) para no tomar las pérdidas que puedes suceder en estos eventos, sino también para aprovechar oportunidades que muchas veces surgen en estas crisis, pero que en realidad sólo puedes tomar algo de dinero líquido que no haya tomado una pérdida importante en cuanto a la inversión", agrega.