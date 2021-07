Jalisco.- Todo auto foráneo que pretenda visitar el Área Metropolitana de Guadalajara tendrá que tramitar gratuitamente el pase de estancia temporal en Jalisco a partir del 1 de agosto.

Sin embargo, el gobierno de Enrique Alfaro limita a todo auto con placas foráneas a usarlo solamente 20 días como máximo en un periodo de seis meses; después de ese periodo, el automovilista tiene que desembolsar 500 pesos para hacer la verificación vehicular.

El gobierno de Alfaro no indica con base a qué ley podría sancionarse a un vehículo que no tramite su pase de estancia temporal, pero sí señala que si un auto circula más de 20 días en el Área Metropolitana de Guadalajara será acreedor a una multa de hasta mil 700 pesos si no cuenta con verificación vehicular.

ADEMÁS: ¿Vas de Guanajuato a Jalisco? Necesitas el pase de estancia temporal si visitas la capital

¿Cómo tramitar el pase de estancia temporal en Jalisco?

Se debe ingresar al sitio de Verificación Responsable de Jalisco (https://emisiones.jalisco.gob.mx:4443/tramites/#/)

Elegir Pase de estancia temporal

Proporcionar un correo electrónico para que te envíen un código para continuar con el trámite

Debes proporcionar datos personales como nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico, código postal, país, estado, ciudad.

Dar datos del vehículo como número de serie, marca, modelo, año, placas, país, estado.

Y datos de la tarjeta de circulación como el número.

Se advierte que si los datos del vehículo no coinciden con la tarjeta de circulación del vehículo no tendrá validez, por lo que el vehículo podrá ser sancionado, sin embargo, no especifica con base a qué ley.

El gobierno de Enrique Alfaro argumenta que si un vehículo con placas foráneas circula más de 20 días en Jalisco se considera de estancia permanente, por lo que debe pagar 500 pesos para la verificación vehicular.

Y en caso de que el automovilista foráneo no tenga la verificación vehicular de Jalisco será acreedor a una multa de mil 700, aunque será aplicada económicamente a partir del 1 de enero del 2022.

No transparentan bajo qué leyes se imponen castigos a autos foráneos

En una búsqueda en el sitio oficial del gobierno de Jalisco para constatar si hay una ley que establezca alguna sanción para los que no tramiten el pase de estancia temporal en Jalisco, se encontró que no hay información.

Al visitar el sitio de la secretaría del transporte que encabeza Diego Monraz Villaseñor, se encontró que en la parte de Ley de Movilidad, el sitio arroja un documento del 10 de agosto del 2013, cuando era gobernador Aristóteles Sandoval, y no del actual gobierno de Enrique Alfaro.

En el artículo 51, donde presuntamente se establece la sanción para los autos que contaminen, solamente señala: "A los vehículos registrados en otra entidad federativa, para circular en las vías públicas del Estado no se les exigirán requisitos diferentes o adicionales a los que deban de satisfacer en su lugar de procedencia; su cumplimiento se comprobará mediante los documentos que expidan las autoridades de su jurisdicción. No obstante lo anterior, se podrán retirar de la circulación aquellos vehículos que aun y cuando estén registrados en otra entidad federativa, emitan visiblemente contaminantes a la atmósfera".

En tanto, al momento de verificar si el trámite de estancia temporal en Jalisco está incluido en el Reglamento de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de Verificación Vehicular, la página del gobierno de Jalisco arroja un documento con vigencia del 7 de junio de 1989.

En ese reglamento no se encuentra referencia al pase de estancia temporal en Jalisco ni hace referencia a los vehículos o autos foráneos. Por lo que es difícil localizar los argumentos sobre las sanciones a los automovilistas.

El gobierno de Enrique Alfaro no transparente el reglamento de la Ley de Movilidad para verificar si está incluido en las leyes el pase de estancia temporal para foráneos. Foto: Gobierno de Jalisco.

Tampoco en la Ley Estatal de Equilibrio y la Protección al Ambiente se encuentra incluido el trámite de estancia temporal en Jalisco, según lo que arroja el Gobierno de Jalisco en su sitio oficial. Foto: Gobierno de Jalisco.

En el actual sitio para tramitar el pase de estancia temporal advierte sobre una sanción, pero no argumenta bajo qué ley o leyes se aplicaría. Foto: Gobierno de Jalisco.

