Comparece Loret de Mola por montaje en caso Cassez: cometí un error periodístico

CDMX.- El periodista Carlos Loret de Mola aceptó haber cometido un "error periodístico" en el montaje del caso Florence Cassez y rechazó "ser cómplice".

Loret de Mola informó que este martes compareció por el caso de Israel Vallarta, uno de los detenidos en diciembre de 2005, por lo que se dijo fue el secuestro de la francesa Florence Cassez.

Yo cometí un error periodístico, no me di cuenta que aquello era un montaje, pero rechazo tajantemente haber organizado, colaborado, solicitado o haber sido cómplice de alguna escenificación ajena a la realidad", explicó el periodista.

El exconductor de Televisa recordó que sus programas matutinos duraban hasta tres horas y llevaba unos 4 mil, por lo que sin duda pudiera haber cometido errores como ese.

Sin embargo, denunció que ha sufrido ataques permanentes por parte del presidente y sus personeros cada vez que se atreve a denunciar al gobierno.

Dejó claro que su comparecencia fue en calidad de testigo y no de indiciado.

Recordó que la Suprema Corte aclaró que los medios de comunicación no tuvieron nada que ver en el montaje y no tenían alguna responsabilidad.

Loret de Mola dijo que así como se transmitió la detención de Cassez, en Televisa también se publicaron las irregularidades del caso.

Fue un error grave no haberme dado cuenta, pero no me coludí ni organicé, ni colaboré ni solicité algo de esta naturaleza, y esa es la verdad, diga lo que diga el que habla todas las mañanas", concluyó Loret de Mola en su video.