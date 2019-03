Con Maduro no hay futuro, ni siquiera hay presente: Guaidó

Caracas, Venezuela.- Juan Guaidó (La Guaira, Venezuela, 1983) llega al hotel de Caracas donde está programada la cita con El País pasadas las ocho de la noche del martes. Acaba de recorrer la ciudad en una nueva jornada de concentraciones contra Nicolás Maduro.

Sus seguidores se movilizaron en esta ocasión tras un apagón de más de cuatro días y en medio de una grave crisis de suministro de agua potable. El presidente de la Asamblea Nacional, reconocido como mandatario interino por más de 50 Gobiernos, lleva casi dos meses tratando de desalojar al sucesor de Hugo Chávez con la ayuda de la presión internacional.

La Fiscalía le acaba de abrir una investigación por supuesta implicación en lo que el chavismo considera un sabotaje dirigido por Estados Unidos.

El político venezolano no muestra preocupación. Su objetivo sigue intacto: lograr la renuncia del Gobierno, poner en marcha un proceso de transición y convocar elecciones libres.

Para conseguirlo, asegura, hay que contemplar “todas las opciones”, aunque rechaza referirse abiertamente a una intervención militar.

Pregunta. La Asamblea Nacional ha decretado el “estado de alarma” en el país. ¿En qué se traduce esta decisión, más allá del simbolismo?

Respuesta. El estado de alarma es producto de una conmoción generada por causas políticas. Normalmente, este tipo de recursos se utilizarían en situaciones de catástrofe climática o un desastre natural. Hoy en Venezuela no gozamos de normalidad. En un país normal habría entrado ayuda internacional.

P. Hoy la Fiscalía le ha abierto también a usted una investigación por “presunta implicación”.

R. Fue un show propagandístico de alguien sin competencias (el fiscal), como no las tenía para prohibirme la salida del país.

P. El chavismo habla de sabotaje y no ha presentado pruebas. ¿Pero ustedes tienen pruebas para defender su versión?

R. Un informe presentado en el 2017 en el Parlamento donde dice que se robaron 100 mil millones de dólares, las empresas que fueron contratadas, los desembolsos de dinero, el voto de censura a Motta Domínguez como ministro de Energía. Las presentamos hace dos años y advertimos de la emergencia y propusimos soluciones incluso en ese momento. Ahí está la gran diferencia.

P. Dos semanas después de la operación para introducir ayudas en Venezuela, un video publicado por The New York Times muestra que alguien lanza un coctel molotov desde el lado colombiano, lo que provoca el incendio de uno de los camiones.

R. Es difícil que, basado en eso, tres gandolas (camiones) se hayan quemado. Y se ve claramente quién bloquea el camión, quién dispara bombas lacrimógenas, y que luego de un rato de refriega el que responde es el manifestante frustrado de no poder ingresar la comida. Así que la misma argumentación que defiende el régimen creo que no tiene sentido cuando ellos utilizaron presos, colectivos armados para disparar a indígenas, para bloquear caminos con ayuda humanitaria.

En la última semana de febrero se hizo el intento de llevar ayuda humanitaria. Foto: AP

P. A finales enero, en otra conversación con El País, le preguntamos si Venezuela no corría el riesgo de enfrentarse a un impasse. Un escenario en el que nadie gana y nadie pierde que pueda prolongarse en el tiempo. Confió en que no pasaría. Al final, ¿es lo que está sucediendo?

R. Nosotros tenemos 20 años en este proceso y hemos visto el desmontaje del Estado de derecho, hemos visto la persecución, hemos sufrido la persecución y tenemos 40 días en esta parte del proceso, que no llegó sola. Luego de haber construido mayoría, luego de haber fundado partidos políticos, de haber ganado el Parlamento nacional, protestado, exigido, visibilizado la crisis, llegamos al hoy y el ahora. Y el que pone hoy costo a la transición, el que pone costo a la mejora social, el que bloquea caminos es Maduro.

Maduro cree que gana en una falsa resistencia. Es una apología al odio, al delito, al crimen. Para nosotros este es tiempo perdido.

P. ¿Y mientras tanto sus seguidores no se pueden desanimar?

R. Todos los procesos sociales sufren altas y bajas, lo hemos vivido en Venezuela en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Es un proceso muy intenso para nosotros, que no empezó hoy y no va a terminar hasta que logremos el objetivo, que es la democracia y la libertad en nuestro país. ¿Vamos a tener desgaste y tenemos riesgos? Sí. Muchos. De vida, de prisión, familiares, pero es el proceso que nos tocó vivir a los venezolanos y que una generación heredó.

Pero si algo tiene claro la gente en Venezuela es que con Maduro en Venezuela no hay ningún tipo de futuro, ni siquiera hay presente.

Nicolás Maduro tiene el apoyo de la mayor parte de las Fuerzas Armadas del país venezolano. Foto: AP

P. Sus llamamientos continuos a las Fuerzas Armadas han producido muchas deserciones, pero no hay una fractura de la cúpula. Al menos no se ve. ¿Sigue creyendo que se puede producir?

R. Confío en el venezolano, primero. Y los militares son venezolanos. Hay mucho miedo en las fuerzas armadas, mucha persecución. Como parte de la decisión de ayer (la alarma nacional declarada el lunes) me han llegado muchos contactos. Hay un quiebre en las fuerzas armadas cuando hay miles de oficiales que se atreven a ponerse del lado de la Constitución. Así que, ¿esperamos más? Claro que esperamos más.

P. ¿Quiere decir que, según usted, es cuestión de tiempo?

R. Es la primera vez que nos comunicamos con las fuerzas armadas. Tuvimos años de separación. La relación entre ciudadano y Estado es muy hostil en Venezuela. Es de terror o de subsidio en el mejor de los casos. A mí me ha sorprendido el respaldo que ha tenido la propuesta de la ley de amnistía y el venezolano ha entendido que los necesitamos para el cambio primero, para el cese de la usurpación, luego para la transición y para que se ponga del lado de la democracia para siempre.

P. El sábado mencionó un artículo de la Constitución, el 187.11, que autoriza una intervención en territorio venezolano. Dijo que se plantearía cuando llegara el momento. ¿Qué quiere decir?

R. Nosotros hemos intentado todo en Venezuela. Literalmente. Siempre en el marco de la no violencia. Y vamos a insistir. Si un futbolista falla un penalti no quiere decir que un penalti no sea un mecanismo para hacer gol: la protesta pacífica, el ejercicio de nuestros derechos, la insistencia. Pero también se siente la frustración en cierto sentido. ¿Cómo se defiende un venezolano de un colectivo armado? ¿Cómo se defiende un venezolano de grupos paramilitares hostigándolo constantemente? ¿De un régimen que secuestra a las fuerzas armadas y les niega la comida y las medicinas?

No es solamente el costo que estamos pagando hoy, sino el costo de oportunidad de social. Para nosotros es una responsabilidad hablar de todas las opciones.

P. ¿No se arrepiente de un tuit, publicado hace tres semanas, en el que defendía que debían contemplarse todas las opciones “para lograr la liberación"? Fue interpretado como alusión a una intervención.

R. Creo que fue responsable. Creo que responsablemente debo hablar de todas las opciones para lograr el cese de la usurpación.

P. ¿Y considera posible o probable una intervención extranjera?

R. Es una opción obviamente polémica. Si usted le pregunta a cualquier ciudadano del mundo si quiere guerra o paz, el 99.9% va a decir paz. Ese no es un dilema. Nosotros lo que queremos hacer responsablemente es cubrir todas las etapas para salir de una dictadura y lograr todos los apoyos necesarios para proteger a nuestra ciudadanía. Ahora, no solamente depende de nosotros, sino de la posibilidad de cooperación de algunos países.

P. ¿Y demasiado protagonismo de EU y de Donald Trump en esta crisis no puede restarles credibilidad ante una parte de la opinión pública o Europa?

R. Lo primero que tengo que reconocer es la determinada posición de la Administración Trump respecto a lo que pasa en Venezuela, como fue la de Perú, Colombia, Brasil, Paraguay, la de Sebastián Piñera, Mauricio Macri o Lenín Moreno. Debo agradecer a la Administración de Trump, insisto, como agradezco a la de Duque, la de Bolsonaro, a los eurodiputados que han hablado muy claramente, a los partidos políticos en España, a Australia, a Japón, a Marruecos, a Corea del Sur. Este no es un tema de un país u otro.

Es un tema de un reconocimiento claro internacional a la crisis que vive Venezuela.

Mike Pence, vicepresidente de EU, se reunió con Guaidó en Colombia el 25 de febrero.

P. ¿Por qué no convocó elecciones al cabo de 30 días como establece el artículo 233 de la Constitución, al que usted apela?

R. Porque no estamos en un proceso de elementos simbólicos. Si vamos a una elección, sería similar incluso a lo que hizo Maduro el año pasado (cuando la mayoría de las fuerzas opositoras no participaron). Iría yo solo y eso no es una elección. Para eso tenemos que tener una transición, la construcción de los factores políticos, la reinstitucionalización del país. Esa una elección real, libre, con un árbitro imparcial, observación internacional, con garantías para todas las partes.

Con el derecho a elegir y ser elegido, que parece una tontería. Algo trivial, pero estamos disputándonos eso.

P. ¿Recibe instrucciones de Leopoldo López, como dicen sus críticos?

R. Creo que es un ataque incluso ocioso, banal. Yo formo parte de Voluntad Popular. Leopoldo fue el coordinador nacional del partido. Hay muchas visiones que son consensuadas, como debe ser en política, con construcción de consenso. Querer hacer ver que estamos o no tutelados por Leopoldo o por Estados Unidos, el Grupo de Lima, es estéril.