Con amor, esfuerzo diario, coraje y apoyo, triunfan deportistas leoneses

Tres ejemplos, tres vidas, tres rutinas de triunfadores

Invitan a creer en los sueños y a esforzarse para alcanzarlos

El deporte, una forma de alejarse de los vicios y la delincuencia

CELIA DEL ROCÍO PULIDO, MULTIMEDALLISTA EN OLIMPIADA NACIONAL

Practica natación; es difícil estar estudiando y entrenar y destacar en las dos actividades, pero con dedicación y esfuerzo todo es posible, “nadie dijo que sería fácil”, dice ella y le está echando las ganas para triunfar en esos ámbitos.

Siempre ha habido la dificultad económica pero con su familia ha podido superarla. Sus máximos logros son el Grand Prix, consiguió el pase al Mundial Junior, y próximamente esperemos que a Panamericanos; todos confían en ella pues es multimedallista en la Olimpiada Nacional.

Se levanta a las 6:00 porque entra a la escuela a las 7:00 horas; vive en Brisas del Carmen y estudia en la Preparatoria Oficial de León; sale a las 14:00 horas, llega a su casa a las 15:00 horas; come y hace su mochila para ir al entrenamiento de natación, sale a las 16:00 horas, ya que debe llegar a las 14:30 para concluir a las 19:30 horas entrena dos horas de agua y una de físico.

Cuando va con el fisioterapeuta se tarda un poco más y llega a su casa a las 21:00 horas hace la tarea, lo que no haya podido hacer en la escuela y se va a dormir cuando termina su tarea, pueden ser a las 22:00 o las 23:00 horas, pero es una rutina que le ha dado resultados que hoy todos reconocen y de lo que ella espera llegar más lejos.

ESAÚL PICÓN, SÉPTIMO EN EL MUNDO EN LANZAMIENTO DE DISCO Y BALA

Esaúl Picón Ávalos, tiene un grado de síndrome de Down que no le permite hablar bien, pero no así darse a entender y haberse desarrollado en el deporte de sus padres: lanzamiento de bala y disco.

“Yo me llamo Antonio Picón y el atleta es Esaúl Picón Ávalos y es campeón; 4 veces multimedallista, nos miraba que somos lanzadores y él se empezó a interesar a lanzar en bala y en disco”, cuenta el papá de Esaúl.

Dice que por tener una discapacidad no es difícil estar en un deporte porque “el querer es poder... Es una disciplina, aquí no hay fiestas, no hay descansos, no hay vacaciones... En la paralimpiada desde que inició él, ganó una plata, luego dos oros en bala y en disco, luego plata y bronce. Ha salido a Portugal, es el número ocho a nivel mundial, fue séptimo y octavo en Portugal”.

YESICA YADIRA HERNÁNDEZ, DE LA POBREZA A CONVERTIRSE EN EJEMPLO NACIONAL

Yesica Yadira Hernández, acepta que le gustaba andar por las calles de San Juan de Abajo, pero un día decidió entrenar el levantamiento de pesas.

“Empecé por un amigo, él fue el que me invitó a entrenar; cuando yo acepté ir habían bastantes mujeres y eso fue lo que me motivó. Quería ser igual que ellas, se me hacía muy complicado por lo de la escuela, por mis campamentos, empecé a ordenar mis tiempos para poder hacerlo.

“Cuando empecé a entrenar mi situación fue un poquito mejor, el dinero fue aumentando porque me dan beca de Comude, de Code y así he podido lograr los objetivos que me propongo”, dice.

Sorprende a propios y extraños, porque su complexión no es la clásica robusta que las levantadoras de pesas, ella es más bien un poco delgada y sus músculos no son voluminosos.

“Mi papá trabaja de yesero y mi mamá es ama de casa. Mi máximo logro es en los Juegos de la Juventud, y estoy muy contenta por ese resultado y ahorita estoy mejorando mis logros, ahí gané el oro”, no solo gano a las campeonas extranjeras, sino aue ganó a todas y arrasó, fue una relevación.

“Yo les digo a todos los jóvenes que le echen ganas, no importa en qué condición económica estén si destacan siempre va a haber alguien que los apoye para que cumplan sus sueños”, indica.

Cree realmente que el deporte es una forma de alejarse de las drogas y de la delincuencia; si bien ella no era pandillera ni cayó en las drogas, dice que sí le gustaba andar mucho en las calles.

DATOS RELEVANTES