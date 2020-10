Concentran 10 municipios del País 41% de fosas halladas en administración de AMLO 

CDMX.- Concentran 10 municipios el 41 por ciento de las fosas clandestinas halladas en el País en lo que va de la Administración federal.

El primer lugar lo ocupa Tecomán, Colima, con 96 fosas y 164 cuerpos exhumados, de acuerdo con un informe presentado en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

Del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2020, se hallaron mil 257 fosas en el País, donde había mil 957 cuerpos.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reveló que en 10 municipios se encontraron 516 fosas y se exhumaron 580 cuerpos.

Detrás de Tecomán están Úrsulo Galván, Veracruz, con 75 fosas y 17 cuerpos; Ahome, Sinaloa, con 63 y 100; Acapulco, Guerrero, con 61 y 33; y Mazatlán, Sinaloa, con 48 y 101.

Les siguen Playa Vicente, Veracruz, con 45 y 2; Puerto Peñasco, Sonora, con 35 y 52; Manzanillo, Colima, con 33 y 38; Cajeme, Sonora, con 30 y 45; y Juárez, Chihuahua, con 30 y 28, respectivamente.

Indicó Encinas que el número de fosas y cuerpos hallados en lo que va del sexenio representa el 30.7 y 28.3 por ciento, respectivamente, de la cantidad histórica registrada desde 2006.

Atribuyó lo anterior a que se han intensificado las labores de búsqueda en coordinación con familiares de personas desaparecidas.

Agrega el informe que de los mil 957 cuerpos exhumados de fosas clandestinas en esta Administración, 806 ya fueron identificados y 449 fueron entregados a sus familiares.

Alertó el Subsecretario de Segob que no se integran carpetas de investigación por desaparición forzada en el País, lo que se traduce en impunidad.

Hay que reconocer que hay un comportamiento desigual, hay Fiscalías que están actuando con eficacia, pero lamentablemente la mayoría no dan respuesta", dijo.

Y quizá el dato más revelador es el hecho de que prácticamente no se integra ninguna carpeta, no se judicializa ninguna carpeta por desaparición forzada en el País, al año, no hay resultados concretos y eso implica impunidad".