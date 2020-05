Condena AMLO amenaza a REFORMA

Monterrey, NL.- El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la amenaza que recibió REFORMA.

Hoy viene el periódico REFORMA, o lo expresa, de que recibieron una amenaza, que van a tener una agresión porque nos están cuestionando a nosotros, bueno, nosotros descalificamos cualquier acto violento, estamos en contra de la violencia, somos pacifistas, nadie será censurado, no vamos a actuar como era antes, se garantizan libertades plenas, el derecho a disentir, desde luego el derecho a la crítica y condenamos cualquier amenaza que se haga hasta en nuestro nombre", dijo el Presidente en su conferencia mañanera.

El Mandatario federal afirmó que en su Gobierno jamás van a llevar a cabo un acto represivo y que no tienen nada que ver con la amenaza.

No fue casual que ese periódico se haya creado, se haya constituido durante el sexenio de Salinas de Gortari, pero de ahí a que nosotros vayamos a llevar a cabo un acto represivo hay un mundo de diferencia, eso no, jamás haríamos algo así, por nuestros principios, por nuestros ideales nos estaríamos negando a nosotros mismos, sería una traición a nosotros mismos, un acto de deshonestidad y lo que estimo más importante en mi vida es la congruencia, la honestidad", aseguró.

Entonces, no tenemos nada que ver y no hay nada que temer, nosotros no somos autoritarios, somos demócratas, están garantizadas todas las libertades".