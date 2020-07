Confirma AMLO que dio negativo a Covid-19

CDMX.- Informó el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya se hizo la prueba del Covid-19 y que su resultado fue negativo al virus.

Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad, estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Me hice la prueba, llevo mi certificado y humildemente si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba lo voy a hacer porque tengo que ser respetuoso de las normas que tienen en ese país”, externó.

Refirió el mandatario mexicano que no se había realizado la prueba de Covid-19 ya que no presentaba ningún síntoma.

Aprovecho para comentarles que me hice la prueba del Covid-19, no me la había hecho y decían que ya me alineé. No tenía ningún síntoma, los doctores siempre nos habían dicho que si no había calentura, tosa seca, malestar de cuerpo, si no hay dificultades al respirar no hay los síntomas, que no se necesita la prueba”, refirió.