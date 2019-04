Confirma AMLO que hubo amenazas al director de Reforma

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el director del periódico Reforma recibió amenazas contra su vida, por lo que prometió que su gobierno federal protegería a los medios y el derecho a la libertad de expresión.

Sin embargo, continúa con sus ataques en contra del periódico Reforma, asegurando que se trata de un medio conservador que busca un retroceso en el país.

"Me gusta mucho que se quiten la máscara, que abandonen la postura de querer engañar haciéndose pasar como independientes, no es así(...) Ellos quieren actuar como los representantes del conservadurismo, o sea quieren apostar a retrogradar", afirmó.

Acusó al dueño del periódico Reforma de haber mantenido una relación cercana con el expresidente Carlos Salinas de Gortari, destacando la ocasión en que le llevó agua durante su huelga de agua.

Hay una relación estrecha a Salinas, no lo tocan y Salinas tiene mucho que ver con la tragedia de México, es el padre de la desigualdad moderna", dijo.

Niegan represión

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que, a pesar de su oposición, no se tomará ningún tipo de represalias contra los medios de comunicación.

"Ahora, que se les vaya a agredir, que se les ponga en riesgo es otro asunto, la gente en México es respetuosa y todos queremos la paz, no hay malvados, no va a pasar nada si mantenemos el debate respetuoso, lo que yo voy a seguir demandando pues es mi derecho a réplica porque ustedes no quisieran que el Presidente esté como 'sparring' ¿O quisieran eso? No, tampoco se trata de estarnos peleando siempre, pero cuando se requiere se necesita aclarar las cosas", enfatizó.

En cuánto a las amenazas en contra del director de Reforma, confirmó que tiene conocimiento de ello y que desde ayer se ha comenzado a trabajar para brindarle la protección necesaria.