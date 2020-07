Confirma AMLO que sí sabían del atentado contra García Harfuch

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que previo a que ocurriera, el Gobierno Federal sabía sobre el atentado en contra de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de la Ciudad de México.

El pasado viernes, el titular de la Policía capitalina fue víctima de un intenso ataque armado en su contra cuando viajaba a bordo de su camioneta blindada. García Harfuch se dirigía hacia una reunión de trabajo con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum cuando un grupo de al menos 14 hombres con armas de alto poder lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones.

En el atentado dos escoltas del Secretario y una mujer que pasaba por la zona murieron. Además, el funcionario y otras 4 personas más resultaron lesionados.

El ataque fue atribuido por el Secretario de Seguridad Capitalina al Cártel Jalisco Nueva Generación y 14 delincuentes involucrados fueron detenidos.

El día de la balacera, el periodista Héctor De Mauleón publicó en su columna de El Universal que tanto el Gobierno Federal como el de la Capital del país ya estaban enterados del atentado.

Señaló que agentes de seguridad de trabajos de inteligencia lograron interceptar audios en los que criminales hablaban sobre ataques en contra de funcionarios de la CDMX y la Federación.

De acuerdo con el periodista, las amenazas fueron en contra del canciller Marcelo Ebrard; el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y el secretario de Seguridad de la CDMX, Omar García Harfuch.

A una semana del despiadado atentado, el Presidente de México confirmó que desde 10 días antes de que ocurriera el ataque el Gobierno Federal ya había sido informado sobre

éste.

Durante su conferencia de prensa mañanera de este viernes, el mandatario federal señaló que supieron que un grupo armado se trasladaría a la Ciudad de México para realizar un atentado.

Señaló que en cuanto se enteraron de ello se dieron instrucciones para que se protegiera a los funcionarios amenazados.

Asimismo, confirmó que sí se enteraron sobre el atentado gracias a un trabajo de inteligencia pero descartó que se tratara de espionaje.

No espionaje y por eso creo que no fue más la situación, aunque fue algo muy delicado. No puedo decir más que eso”, señaló.