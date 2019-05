Confunden a diputado con vándalo y le niegan acceso a hotel

No fui tratado como “perro” en Cancún; la discriminacion sucedió y es la realidad de miles de Mayas.

Mi vida no se forjó en el victimismo; estos meses me ha tocado vivir 2 grandes males del país: la violencia y la discriminacion.

Cambiemos de hoja y transformemos esta realidad.✌�� https://t.co/i8414Ea67I