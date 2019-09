Congelan cuentas a Universidad de Chontalpa por implicación en Estafa Maestra

Tabasco.- La Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) no podrá hacer ningún tipo de movimiento financiero, ni siquiera pagar las nóminas de este mes, ya que sus cuentas fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda mientras se investiga su presunta implicación en la Estafa Maestra.

Una investigación realizada por Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción, revelaron que la Universidad de la Chontalpa firmó nueve convenios con Pemex Producción y Exploración para realizar supuestos servicios, por lo que recibió 779 millones de pesos sólo entre 2012 y 2013, pero de ese dinero solo se quedó con 49 millones de pesos por servir de intermediaria para subcontratar y entregar el resto del dinero a 19 empresas.

Durante una de las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, se reveló que la universidad no contaba con la especialización o los equipos necesarios para realizar los estudios por los que supuestamente había sido contratada por Pemex, por lo que subcontrató a más de una empresa para ello.

Empresas 'fantasma' y otras irregularidades

Al menos 5 de las 19 empresas a las que la Universidad de la Chontalpa entregó dinero ya están en la lista de "empresas fantasma" registrado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Mientras que en cuatro empresas, exfuncionarios de Pemex eran accionistas o representantes: Maheca, S. A. de C. V., Cantarell Services, S. A. de C. V.; Pro Source, S. A. de C. V.; y Corporativo de Obras y Servicios Múltiples de la Región S. A. de C. V. (Comursa).

A través de su página de Internet y redes sociales, la UPCH publicó un comunicado en el que informó que sus cuentas habían sido congeladas, por lo que no podrían realizar el pago de nómina y lista de raya de esta quincena.

Por parte de la actual administración estamos realizando las acciones y gestiones necesarias ante las instancias competentes para atender dicho tema y a la brevedad posible estar en condiciones de realizar los pagos correspondientes a salarios y demás prestaciones", informaron.

A pesar de que la UPCH firmó convenios con Pemex y declaró por escrito que "no requería la contratación de ningún tercero" para realizar los estudios para los que había sido contratada, no fue así.

Por ejemplo, en el convenio Pemex-PEP 428811857, la Universidad de la Chontalpa incluso subcontrató a Mahesa S.A. de C.V. un día antes de sellar el convenio con la paraestatal.

En el convenio número 425102832, Pemex-PEP entregó 238 millones de pesos a la Universidad de la Chontalpa. Firmaron el convenio el 28 de agosto de 2012 y ese mismo día la universidad transfirió el dinero a la empresa Mahesa S.A. de C.V., sin que la universidad justificara la subcontratación de esta empresa.