Congreso de la Ciudad de México aprobó Ley Olimpia que sanciona violencia digital

¿Qué se siente?

Imagínense que hace años repugnaran cada parte de su ser porque el apodo de un video sexual era viral y que ahora gracias a mis hermanas he logrado hasta revindicar mi propio nombre.El machismo me quitó aliento, pero el feminismo me dió vida GRACIAS�� #LeyOlimpia pic.twitter.com/sDK3U8TYPY