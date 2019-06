Conoce a Mayra González, la mexicana que será directiva de Nissan a nivel global

Mayra González, de 40 años de edad, presume 16 años de antigüedad dentro de Nissan con la experiencia previa de vender vehículos en una agencia automotriz y en 2012 cristalizar el logro de convertirse en la primera mujer en el comité operativo de Nissan en México con la venta de 26 mil unidades en ese año fiscal, gracias a su plan de reestructuración de la red de distribuidores.

Estoy convencida que mi nombramiento como presidente de Nissan obedece a mis logros a lo largo de mi trayectoria y no a un plan para fortalecer una imagen de diversidad dentro de la empresa ", señala Mayra González.

Sin embargo, la egresada del Unitec por mercadotecnia señala que no le otorga a su nuevo título un sentido literal, "para empezar considero que el puesto no tiene género y además sigo el consejo de un directivo en Japón que me sugirió no hacerme a la idea de que éste paso representaba cambiar mi forma de ser.

De ser así, sentiría la presión de estar pensando que cada declaración mía es un reflejo de la compañía cuando no necesariamente es así", aseguró.

Mayra González representa a la primera mujer dentro del consorcio Nissan en más de 80 años de historia en dirigir las operaciones de un mercado a nivel nacional, hecho que admite la compromete por la confianza depositada en su nombramiento.

La expresidenta de Nissan declaró: "Yo creo que cuando entré a dirigir esta empresa me tocó manejar un barco que navegaba en aguas muy tranquilas y comenzó a entrar en un océano con tormenta y muchas complicaciones y más que mi aportación, yo considero que me he enfocado a buscar el equipo adecuado para que este barco viaje de la mejor manera y lo hemos encontrado."

Uno de los logros de Mayra González es haber conseguido que Nissan cumpliera 10 años consecutivos como la empresa líder en ventas de autos en nuestro país.